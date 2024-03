Se potessi dirti addio rappresenta l'atteso ritorno di Gabriel Garko in tv. La serie, d iretta da Simona e Ricky Tognazzi, andrà in onda da venerdì 29 aprile in prima serata su Canale 5. Accanto a Garko, troviamo Anna Safroncik, interprete di Elena nella serie.

Dopo alcuni anni lontano dal set, Gabriel Garko sceglie di tornare in televisione con un personaggio complesso e sfaccettato come quello di Marcello, molto diverso dai personaggi iconici del suo passato.

Classe 1972, Gabriel Garko è uno dei volti televisivi più noti e amati da diverse generazioni. Sono moltissimi i ruoli che hanno costellato la brillante carriera dell'attore: dal Bobo de Il bello delle donne al Tonio de L'onore il rispetto fino al violento Nito nella serie Il peccato e la vergogna.

Gabriel Garko, le serie da vedere gratis su Mediaset Infinity

Dove vedere L'onore e il rispetto in streaming gratis

Nella Sicilia degli anni '50, Ersilia Fortebracci (Virna Lisi), una donna sognatrice e moderna che aspira ad una vita migliore, decide di emigrare a Torino con Pasquale, suo marito, e i suoi due figli Tonio (Gabriel Garko) e Santi, in cerca di fortuna.

Quando Pasquale si suicida per un ingente debito, Ersilia non regge emotivamente e viene internata in un manicomio. Tonio e Santi seguiranno strade estreme: il primo intreccerà legami con la criminalità, il secondo intraprenderà la carriera in magistratura, dove indagherà sulla mafia a Torino.

Dove vedere Il peccato e la vergogna in streaming gratis

Roma degli anni '30: Nito Valdi (Gabriel Garko) è un ragazzo difficile appena uscito dal riformatorio che lavora per un malavitoso della zona.

Dopo l'incontro con la bellissima Carmen (Manuela Arcuri), la vita di Nito prenderà una piega inaspettata: dopo la perdita del suo più grande amico, con l'arrivo del fascismo Valdi si avvicina alle Camicie Nere, mentre diventa il peggior incubo di Carmen.

Gabriel Garko in Se potessi dirti addio

Se potessi dirti addio: la trama

Elena (Anna Safroncik), valente neuropsichiatra, sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna. Tutto cambia però la notte in cui Lorenzo viene investito da un pirata della strada, che lo abbandona morente. Un anno dopo, tornata al lavoro, Elena deve prendersi cura di Marcello (Gabriel Garko), un paziente che ha perso la memoria in seguito a un tentato suicidio e che sembra nascondere un inquietante passato.

Tra Marcello ed Elena nasce una relazione intensa che li porterà a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

