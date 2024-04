Se potessi dirti addio, il riassunto e le reazioni all'ultima puntata

I momenti più emozionanti e le reazioni su X dell'episodio in onda venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5

Nel terzo e ultimo episodio di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5, anche se Marcello non è più un suo paziente, Elena continua ad aiutarlo nella ricerca del suo passato. Riemergono altri ricordi nella mente dell'uomo, ricordi molto dolorosi e che potrebbero essere riconducibili all'incidente che ha ucciso Lorenzo, il marito di Elena. Nello stesso tempo Marcello dà sostegno ad Elena, in difficoltà con le figlie: avendo raggiunto una vicinanza emotiva così profonda, sono pronti a esplorare questo nuovo sentimento? Il destino, sempre beffardo, pone loro davanti una sconvolgente verità.

