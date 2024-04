Come si è conclusa l'ultima puntata di Se potessi dirti addio? Marcello è riuscito a recuperare la memoria? Le ricerche di Elena hanno portato alla verità sull'incidente in cui è morto il marito Lorenzo? L'ultimo episodio della fiction con Anna Safroncik e Gabriel Garko, in onda venerdì 6 aprile in prima serata su Canale 5, ha sciolto tutti i misteri, regalando ai telespettatori un finale ricco di colpi di scena.

Se potessi dirti addio, il riassunto dei primi episodi

La nuova serie televisiva diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi si concentra sulle vicende che legano la neuropsichiatra Elena Astolfi e il "Paziente 13", un uomo che non riesce in alcun modo a riavere il suo passato. La vita della dottoressa e delle sue due figlie viene stravolta dal tragico quanto misterioso incidente in cui muore il marito Lorenzo. Nonostante i ripetuti appelli condivisi sui social, la donna non sembra riuscire a trovare la verità in verità a quanto accaduto e a un anno dal lutto torna in ospedale per riprendere servizio. Qui le viene assegnato il caso del "Paziente 13", un uomo che ha perso la memoria e del quale non si conosce assolutamente nulla. L'unica cosa certa, è che il ritrovamento dell'uomo risale al giorno dopo l'incidente di Lorenzo, a pochi chilometri di distanza dal triste evento. Dettagli che scatenano la curiosità di Elena, interessata da una parte a risolvere il caso del suo nuovo paziente e dall'altra a capire chi abbia investito Lorenzo. Con scaltrezza e un po' di fortuna, la dottoressa riesce inizialmente a risalire all'identità del "Paziente 13": il suo vero nome è Marcello de Angelis, che oltre a essere sposato, ha avuto anche un figlio ed è il proprietario - insieme al suo socio e amico di vecchia data Carlo - di un'azienda impegnata nella costruzione di pianoforti. Attraverso questi affetti, Elena rimette insieme il puzzle della vita di Marcello, con il quale nel frattempo cresce una particolare complicità. Nel frattempo la dottoressa riesce a mettersi anche in contatto con Nadia, l'unica testimone dell'incidente: lei ha visto chi guidava l'auto che ha investito Lorenzo e potrebbe dare una svolta alle indagini. Per farlo, però, la donna chiede ventimila euro in contanti.

Se potessi dirti addio, come finisce la serie

Dopo aver scoperto la sua vera identità, Marcello tenta di riprendere in mano la sua vita, ma alcuni elementi sembrano ricondurlo in qualche modo all'incidente di Lorenzo. In primis, c'è la sua vecchia auto, un Suv nero, per di più ammaccato, che rispecchia alla perfezione la descrizione fatta da Nadia, la quale però - per la morte di Lorenzo - ha incastrato il compagno Vito. Poi ci sono i ricordi, sempre più frequenti, che riportano alla mente di Marcello quanto accaduto quella notte: lui non ha prestato soccorso, perciò decide di dichiararsi colpevole. A scagionarlo, però, ci pensa la stessa Elena, che grazie a un orologio fermo alla data dell'incidente è convinta che anche Carlo, l'amico e socio di Marcello, possa essere in qualche modo coinvolto. Messo alle strette, l'uomo confessa di aver investito Lorenzo dopo una notte brava con l'amico. Ma quando tutto sembra essersi finalmente risolto, emerge una nuova verità. Nadia, confessa di aver puntato il dito contro Vito solo perché invitata da Carlo - sotto ricompensa - a nascondere la verità: quella notte alla guida dell'auto che ha investito Lorenzo, c'era una donna. Si tratta di Vittoria, la compagna di Carlo. Quest'ultima non nasconde di essere sempre stata innamorata di Marcello, il quale però non ha mai assecondato le sue avances. Quella notte i due erano ubriachi, la donna si mette alla guida del Suv di Marcello e investe Lorenzo. Marcello vorrebbe prestare soccorso, ma Vittoria lo colpisce e lui perde i sensi. Quindi, in preda al panico, chiama il marito Carlo e insieme si liberano del corpo di Marcello gettandolo in una cava e lasciandolo senza documenti. Quando la verità sembra essere finalmente venuta a galla, Vittoria afferra la pistola ma viene fermata dall'intervento tempestivo di Marcello. L'uomo può finalmente tornare alla sua vita e può farlo accanto a Elena, in quanto i due si sono nel frattempo innamorati e appaiono più uniti che mai. Così come l'armonia che la dottoressa ritrova, dopo tante peripezie, con le due figlie, pronte finalmente a ritornare alle loro attività extrascolastiche.

Qui sotto è possibile rivedere, gratis e on demand, l'ultima puntata integrale della fiction Se potessi dirti addio. Sulla piattaforma Mediaset Infinity, è anche possibile recuperare i primi due episodi della serie, insieme ad altri contenuti esclusivi.

