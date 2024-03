Photo Credit: Matteo Illiano / Mediaset Infinity

La perdita della memoria e una vita precedente avvolta nel mistero segnano l'atteso ritorno di Gabriel Garko in tv con la serie Se potessi dirti addio, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi in onda da venerdì 29 aprile su Canale 5.

Nel corso della conferenza stampa presso La Casa del Cinema di Roma, Gabriel Garko racconta come ha affrontato il suo protagonista, un personaggio sfaccettato e complesso. Nessun ricordo e nessun nome per quell'uomo che, dopo essersi risvegliato dal coma, tutti in ospedale chiamano semplicemente Paziente 13.

Una vera e propria sfida per Garko che decide di affrontare un personaggio diverso rispetto al suo passato attoriale ricco di successi e ruoli impressi nell'immaginario collettivo: “Marcello l’ho trovato affascinante fin da subito, dalla sceneggiatura. Lui non ha il suo passato, e io, grazie a lui, mi sono spogliato del mio passato. Mi sono messo in gioco in maniera diversa”.

Descrivendo le differenze rispetto agli uomini interpretati in passato, Garko aggiunge: “Marcello è molto fragile, insicuro. Chi non ha il passato non sa a cosa poggiarsi. Spesso ho interpretato molti personaggi cattivi, molto sicuri di se stessi”.

“Perché è rimasto così a lungo lontano dal set?”, chiede un giornalista all'attore nel corso della conferenza stampa. Garko risponde spiegando i motivi della sua scelta: “La mia ultima serie è stata Onore. Avevo bisogno di allontanarmi per motivi personali e per la mia serenità. Poi c’è stato il covid. Mi sono arrivate delle proposte che però ho rifiutato. Ora era il momento giusto”.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi raccontano il set di Se potessi dirti addio

Simona Izzo racconta come ha lavorato alla serie Se potessi dirti addio in qualità di regista, insieme al marito Ricky Tognazzi, e sceneggiatrice: “Ho un criterio quando giriamo. Se non mi viene il brivido non la do buona. Questa serie è piena di brividi, c’è un’attrazione fatale tra i due protagonisti. Io mi innamoravo ogni giorno sul set. È una storia di attrazione e sentimenti". Nel corso della presentazione della serie, si percepisce una grande complicità e ironia tra Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi. Un’armonia personale e lavorativa che è stata fondamentale anche sul set come spiegato da Gabriel Garko: “Loro due portano la casa sul set. Un set che è diventato una grande famiglia: abbiamo visto liti e baci durante le riprese. Simona non smette mai di parlare. Spero di lavorare di nuovo con loro molto presto”.

Su Mediaset Infinity, trovate la guida completa a Se potessi dirti addio: dalle anticipazioni alla trama e tutto il cast della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE