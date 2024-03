Se potessi dirti addio, il cast della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

La guida completa alla nuova serie in onda su Canale 5, dal ritorno sul set di Gabriel Garko alla trama

Se potessi dirti addio è la nuova fiction diretta da Simona e Ricky Tognazzi, in onda su Canale 5 a partire da venerdì 29 marzo. Scopriamo insieme il cast della serie.

Gabriel Garko interpreta Marcello De Angelis, un uomo di 45 anni che si risveglia dal coma senza ricordi. Per tutti è conosciuto semplicemente come Paziente 13. Attore e modello, Gabriel Garko è uno dei volti più amati della televisione italiana, grazie a fiction come Il bello delle donne, L'onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna.

Anna Safroncik è Elena Astolfi, una psichiatra che si prende cura di Marcello e che ha perso il marito in un grave incidente. Dividendo la sua carriera tra cinema e TV, Anna Safroncik ha conquistato il cuore del pubblico grazie a serie come Le tre rose di Eva.

ANNA SAFRONCIK (ELENA ASTOLFI) E GABRIEL GARKO (MARCELLO DE ANGELIS)

Giulietta Rebeggiani interpreta Anita, la figlia maggiore di Elena, un'adolescente ribelle. Classe 2007, Giulietta Rebeggiani presta la sua voce come doppiatrice e ha recitato in film e serie televisive. Anita ha una sorella più piccola, Arianna, interpretata da Elena Vitale.

Clara Greco è Giovanna, amica di Elena e infermiera nello stesso reparto ospedaliero. Aurelia, interpretata da Myriam Catania, è la moglie di Marcello, scomparso misteriosamente.

Marco Cocci interpreta Carlo, storico amico e socio di Marcello nell'azienda costruttrice di pianoforti. Oltre ad essere attore, Marco Cocci è anche cantante e conduttore televisivo.

Francesco Venditti è il Commissario Diego Carli, incaricato di investigare sulla morte del marito di Elena. Dopo il suo debutto in Vite strozzate di Ricky Tognazzi, Francesco Venditti ha consolidato la sua carriera come attore e doppiatore al cinema e in TV.

Zoe Massenti interpreta Lucia, una paziente molto importante per Elena. Nel cast troviamo anche Daniele Foresi, attore di cinema e teatro, nel ruolo di Antonio, una guardia giurata che assiste la moglie in ospedale.

