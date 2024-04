Se potessi dirti addio, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

Nel secondo episodio di Se potessi dirti addio, in onda giovedì 4 aprile in prima serata su Canale 5, Elena Astolfi (interpretata dall'attrice Anna Safroncik) ha ormai scoperto l'identità del "Paziente 13", ma crede sia prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell'uomo, Elena viene a conoscenza di suoi dettagli privati e professionali, ma anche di un tremendo trauma che ne aveva sconvolto l'esistenza e che mette in moto una serie di nuovi eventi. Questo avvenimento avvicina ancora di più Elena a colui che finalmente ha un nome: essendoci passata in prima persona, sa che dovrà essere molto prudente nel proseguimento della cura. Per scoprire come si risolveranno gli enigmi ancora irrisolti, non resta che seguire la terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, in programma venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5.

