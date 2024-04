Se potessi dirti addio, la seconda puntata in streaming

L'episodio in onda giovedì 4 aprile in prima serata su Canale 5 è disponibile on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity

Il secondo episodio di Se potessi dirti addio, in onda giovedì 4 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Elena ha ormai scoperto l'identità del Paziente 13, ma è prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell'uomo, la dottoressa viene a conoscenza di suoi dettagli privati e professionali, ma anche di un tremendo trauma che ne aveva sconvolto l'esistenza. Questo avvenimento avvicina ancora di più Elena a colui che finalmente ha un nome: essendoci passata in prima persona, sa che dovrà essere molto prudente nel proseguimento della cura.

Se potessi dirti addio: il cast

Oltre all'atteso ritorno sul set di Gabriel Garko e ad Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nel cast della serie compaiono anche la celebre autrice e doppiatrice Myriam Catania - concorrente del Grande Fratello Vip 2020 - e Marco Cocci, già protagonista della pellicola firmata dal cantautore Tommaso Paradiso Sulle nuvole.

