L'attrice presenta Elena, la protagonista femminile della nuova serie Mediaset Se potessi dirti addio: "Questa serie ha rappresentato una crescita per me"

Photo Credit: Matteo Illiano / Mediaset Infinity

“Elena è una madre, è una vedova, è una dottoressa, una donna nella quale si rivedranno molte donne oggi”.

Nella cornice della Casa del Cinema di Roma, Anna Safroncik racconta Elena, la protagonista femminile della nuova serie Mediaset Se potessi dirti addio, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Accanto all’attrice, Gabriel Garko nel ruolo di Marcello, un uomo misterioso che ha perso la memoria.

Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, ringrazia Mediaset e il pubblico per l’affetto dimostrato nel corso della sua carriera lunga 25 anni: “Per me Mediaset è sempre stata casa. Questa serie è stata molto importante per me perché ha segnato una crescita. Molte donne forti e indipendenti si potranno rivedere in Elena. Il cuore è la base della nostra serie”.

Elena (Anna Safroncik) è una neuropsichiatra che affronta il dolore per la perdita del marito Lorenzo che viene investito da un pirata della strada.

Anna Safroncik racconta il set di Se potessi dirti addio

Raccontando la sua esperienza sul set, l’attrice descrive l’alchimia nata con Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Gabriel Garko: “Per me è stata una grande gioia stare sul set. Simona parla sempre: lei dice questa cosa non la puoi dire così, ma quella pagina l’ha scritta lei. Questo lavoro ha dato naturalezza a ogni scena. Spero che sentiate l’emozione che ci abbiamo messo dentro”.

Nel corso della conferenza stampa anche Simona Izzo interviene per descrivere l'importanza del rapporto umano e professionale nato con il cast di Se potessi dirti addio: "Una sceneggiatura vive nel rapporto con gli attori. L’intervento sul processo è fondamentale, la pagina cresce grazie alla regia e al lavoro degli attori"

Rispondendo a una domanda sulle similitudini con il personaggio di Elena, l'attrice dichiara: "Elena come me fa sempre tutto da sola. La mia vita cambia spesso con i miei personaggi. I miei punti fermi sono i mie genitori, il mio papà è in Ucraina e questo non mi fa sentire protetta quotidianamente. Però sono protetta dalle persone con cui lavoro che sono state la mia famiglia".

