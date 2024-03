Venerdì 29 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via Se potessi dirti addio. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la nuova serie segna il grande ritorno sul set di Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti del nuovo progetto televisivo targato Mediaset. La miniserie, nata da un'idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli e prodotta da Jeky Production per RTI, si compone di sei episodi per tre prime serate, oltre a essere disponibile in streaming su Mediaset Infinity insieme a contenuti extra, immagini di backstage e molto altro ancora. Oltre ai due ideatori, la sceneggiatura di Se potessi dirti addio è firmata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli che, insieme a Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti.

Se potessi dirti addio: trama e cast

Elena (Anna Safroncik), valente neuropsichiatra, sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna. Tutto cambia però la notte in cui Lorenzo viene investito da un pirata della strada, che lo abbandona morente. Un anno dopo, tornata al lavoro, Elena deve prendersi cura di Marcello (Gabriel Garko), un paziente che ha perso la memoria in seguito a un tentato suicidio e che sembra nascondere un inquietante passato. Tra Marcello ed Elena nasce una relazione intensa che li porterà a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Oltre all'atteso ritorno sul set di Gabriel Garko e ad Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nel cast della serie compaiono anche la celebre autrice e doppiatrice Myriam Catania, concorrente del Grande Fratello Vip 2020; Marco Cocci, già protagonista della pellicola firmata dal cantautore Tommaso Paradiso Sulle nuvole. E ancora, Clara Greco, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.

Se potessi dirti addio: anticipazioni

Nella prima puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Canale 5, la vita della neuropsichiatra Elena Astolfi viene sconvolta da un incidente nel quale il marito Lorenzo rimane ucciso: è un lutto devastante per lei e le sue due bambine. Dopo un anno Elena è pronta per riprendere il proprio lavoro in ospedale. Qui le viene assegnato in cura un misterioso ed ostile paziente, soprannominato "Paziente 13": l'uomo infatti ha perso la memoria e nessuno è stato in grado di capire chi sia o da dove venga. Durante lo studio del suo caso Elena scopre che è stato ritrovato il giorno dopo la morte di suo marito e poco distante dal luogo dell'incidente. I due fatti potrebbero essere collegati?

Se potessi dirti addio: quante puntate sono

Se potessi dirti addio è una serie composta da sei episodi raccolti in tre prime serate. Nel corso degli episodi, Elena Astolfi cercherà di ricostruire quanto accaduto al suo paziente, Marcello, per capire se il suo passato sia in qualche modo collegato alla tragica morte di suo marito Lorenzo.

Se potessi dirti addio: quando va in onda

Quando va in onda la nuova serie di Canale 5 Se potessi dirti addio? La prima puntata sarà trasmessa in prima serata e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity venerdì 29 marzo.

