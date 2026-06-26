Omicidio Pierina Paganelli, la foto di Louis Dassilva a casa dopo l'assoluzione

La nuova vita di Louis Dassilva vede al suo fianco la moglie, Valeria Bartolucci , che ha sempre difeso la sua innocenza. Tra gite fuori porta con la moglie e cene con i suoi avvocati, Louis ha deciso di rinnovare il suo passaporto.

A Quarto Grado , Gianluigi Nuzzi mostra una foto esclusiva di Louis Dassilva dopo la scarcerazione e l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli . Dopo due anni passati nel carcere di Rimini, vediamo Louis Dassilva sorridente in veranda mentre accarezza un gatto.

Nel corso della puntata di giovedì 25 giugno di Quarto Grado, gli ospiti in studio commentano i comportamenti di Louis Dassilva e Valeria Bartolucci anche in relazione alla storia tra l'uomo e Manuela Bianchi, nuora di Pierina.

Lo scorso 20 giugno, Manuela Bianchi sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso a causa di un abuso di calmanti. Dopo una lavanda gastrica e una notte trascorsa in terapia intensiva, la donna è tornata nella sua casa di via del Ciclamino.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe abusato dei farmaci a causa della fortissima tensione mediatica e delle insinuazioni social nei confronti della sua famiglia, una pressione che si sarebbe acuita proprio dopo l'assoluzione di Louis Dassilva, suo ex amante.

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