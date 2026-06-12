"Ho vissuto con tanta ansia, paura e speranza, ma alla fine ho avuto tanta gioia e senso di sollievo".

Ai microfoni di Morning News, interviene Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. Dopo quasi due anni di carcerazione, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Valeria racconta le difficoltà affrontate durante i mesi del processo: " C'è stato un momento di scoramento dalla carcerazione all'inizio del processo. Ho cercato di scindere la vicenda giudiziaria da quella privata. Quello che succederà nella vita privata lo vedremo. Io sono rimasta vicina a un uomo che ho sempre saputo essere innocente e non essere né l'assassino di Pierina Paganelli né l'aggressore di Giuliano Saponi".