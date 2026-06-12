"Ho vissuto con tanta ansia, paura e speranza, ma alla fine ho avuto tanta gioia e senso di sollievo".
Ai microfoni di Morning News, interviene Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. Dopo quasi due anni di carcerazione, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli.
Valeria racconta le difficoltà affrontate durante i mesi del processo: " C'è stato un momento di scoramento dalla carcerazione all'inizio del processo. Ho cercato di scindere la vicenda giudiziaria da quella privata. Quello che succederà nella vita privata lo vedremo. Io sono rimasta vicina a un uomo che ho sempre saputo essere innocente e non essere né l'assassino di Pierina Paganelli né l'aggressore di Giuliano Saponi".
Riguardo le indagini svolte in questi anni, Valeria Bartolucci porta avanti alcune critiche verso gli inquirenti: "Le indagini, per come le percepisco io, non sono state fatte a 360 gradi, ma con un cono che puntava esclusivamente su Louis Dassilva. Fin da subito, qualcuno ha puntato il dito nella sua direzione".
Louis Dassilva era l'unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023.
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