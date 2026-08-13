La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La piccola Kayra è arrabbiata con papà Nejat. L'uomo realizza che la figlia ha imbrattato l'auto di Hande perché aveva paura che il padre volesse divorziare dalla "mamma" e sposarsi con la donna.
Nejat tenta così di scusarsi con Suna.
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