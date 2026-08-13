La piccola Kayra è arrabbiata con papà Nejat. L'uomo realizza che la figlia ha imbrattato l'auto di Hande perché aveva paura che il padre volesse divorziare dalla "mamma" e sposarsi con la donna.

Nejat tenta così di scusarsi con Suna.

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