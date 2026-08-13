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My Sweet Lie

SERIE TV13 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 14 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andrà in onda venerdì 14 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 14 agosto

Lavinya Unluer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Lavinya Unluer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

La piccola Kayra è arrabbiata con papà Nejat. L'uomo realizza che la figlia ha imbrattato l'auto di Hande perché aveva paura che il padre volesse divorziare dalla "mamma" e sposarsi con la donna.

Nejat tenta così di scusarsi con Suna.

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