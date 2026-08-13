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Far Away

SERIE TV13 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 14 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 14 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 14 agosto

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Cihan va a parlare con Fikriye, la madre biologica di Alya; per convincerla ad andarsene le offre addirittura dei soldi.

Kaya confida a Sahin che Nare sta per divorziare. Il ragazzo coglie l'occasione per chiedere un chiarimento a Nare.

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