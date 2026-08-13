La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan va a parlare con Fikriye, la madre biologica di Alya; per convincerla ad andarsene le offre addirittura dei soldi.
Kaya confida a Sahin che Nare sta per divorziare. Il ragazzo coglie l'occasione per chiedere un chiarimento a Nare.
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