La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya discute con sua mamma Fikriye e dice a Cihan di mandarla quanto prima.
Successivamente, Alya confida a Cihan i motivi della sua profonda ostilità nei confronti di sua madre e quello che è stato il suo doloroso passato.
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