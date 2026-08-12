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Far Away

SERIE TV12 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 13 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 13 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 13 agosto

Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Alya discute con sua mamma Fikriye e dice a Cihan di mandarla quanto prima.

Successivamente, Alya confida a Cihan i motivi della sua profonda ostilità nei confronti di sua madre e quello che è stato il suo doloroso passato.

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