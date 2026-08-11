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Far Away

SERIE TV11 agosto 2026

Far away, la puntata dell'11 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda martedì 11 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 11 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama dell'11 agosto

Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far Away
Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far Away

Cihan decide di cedere delle terre a Sahin, facendo infuriare Sadakat, che non accetta la decisione.

Nel frattempo, Kadir, Muzaffer e Kaya tendono una trappola agli uomini di Demir per ricattarlo.

Ugur continua a corteggiare Alya, ma lei non si lascia abbattere. Nonostante ciò, le discussioni con Cihan continuano. All’insaputa di Alya, Cihan acquista le quote dell’ospedale, e lei lo scopre solo dopo il licenziamento improvviso di Ugur.

Nare è sempre più determinata a divorziare da Ozkan, ma Sadakat chiama l’uomo per convincerlo a rifiutare la separazione.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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