Far away, la puntata del 12 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 12 agosto su Canale 5.

Demir viene a sapere che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con della farina e va su tutte le furie. Ugur si incontra con Alya e le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel. Turbata, Alya torna alla Villa per chiedere conferma a Sadakat e la donna le confessa come stanno le cose.

Alya resta sconvolta da questa notizia e inizia a temere che, se Ecmel lo scoprisse, potrebbe cercare di portarle via Deniz; perciò tenta nuovamente di andarsene dalla regione, nonostante Cihan provi a dissuaderla. Lungo la strada Alya ha un piccolo incidente d'auto che spaventa moltissimo Deniz. Per questo la donna prova un forte senso di colpa.

Di ritorno alla Villa dopo la tentata fuga, Alya e Cihan trovano ad aspettarli Fikriye, una donna che ha tamponato l'auto guidata da Muzaffer qualche ora prima. Si tratta della madre biologica di Alya, che entra immediatamente in contrasto con la matriarca degli Albora, fino a scatenare un'accesa lite.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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