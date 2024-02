Nuove serie tv, show d'intrattenimento, film in prima visione e la magia della Champions League: a marzo l'offerta gratuita del catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli imperdibili. Mentre Dreams and Realities - La forza dei sogni vivrà a inizio marzo gli episodi conclusivi, Mediaset Infinity accoglie Everywhere I go - Coincidenze d'amore, nuova commedia romantica turca in arrivo dal primo marzo. Su Canale 5 prende invece il via Endless Love, fiction pluripremiata reduce da un successo internazionale che ruota attorno alla travagliata storia d'amore tra Nihan e Kemal. Grande attesa anche per il ritorno di Michelle Hunziker, in prima serata dal 6 marzo con la terza edizione del one-woman show Michelle Impossible & Friends.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a marzo: le novità

Cresce l'attesa per il finale di stagione di Dreams and Realities - La forza dei sogni, romantic comedy a tinte thriller che vede il ritorno sul piccolo schermo dell'attrice turca Özge Gürel (già conosciuta in Italia per le sue interpretazioni in Mr. Wrong – Lezioni d'amore, Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e Cherry Season). L'ultimo episodio della serie sarà infatti disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity a partire da lunedì 4 marzo. Il primo marzo prende il via Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), la nuova commedia che vede protagonisti gli attori Furkan Andic e Aybüke Pusat, con quest'ultima già nota in Italia grazie al ruolo di Güneş in Dreams and Realities. La fiction si concentra sulle vicende di Demir, un giovane e affascinante architetto in carriera che ritorna dopo tanti anni a Istanbul e rileva una piccola società di architettura in fallimento. Quando acquista la casa della sua infanzia, però, si rende conto che è stata venduta anche ad un'altra persona, la bella Selin. Tra i due è subito scontro perché nessuno vuole rinunciare alla casa e sono costretti a convivere. Ma dall'ostilità all'amore, talvolta, il passo è breve. In esclusiva streaming su Mediaset Infinity arriva anche Endless Love (Kara Sevda): la fiction si è affermata come la dizi turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, più di 110, e ruota attorno alle vicende di Nihan e Kemal, interpretati rispettivamente da Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Il 6 marzo Michelle Hunziker apre la terza edizione del one-woman show Michelle Impossible & Friends, con tanti ospiti d'eccezione ad affiancare la conduttrice nelle tre serate-evento. Infine riflettori puntati sul Grande Fratello, che si avvia a vivere le fasi conclusive di questa edizione: chi sarà il vincitore finale?

I film e le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

Proseguono gli approfondimenti firmati da Gioco Sporco - I misteri dello sport, che in ogni puntata è chiamata a vivere vicende, spesso tragiche, legate al mondo sportivo; mentre Law & Order - Unità Speciale giunge alla ventiquattresima stagione. Dall'1 marzo, per una settimana, nel catalogo di Mediaset Infinity sarà disponibile Dune, il film diretto da Denis Villeneuve, mentre è già disponibile una maratona di pellicole e serie tv che vedono come protagonista Sabrina Ferilli. Nel sabato sera di Canale 5 prosegue l'appuntamento con le storie di C'è Posta per Te, mentre domenica Gerry Scotti presenterà i personaggi provenienti da tutto il mondo per entrare nel guinness de Lo Show dei Record.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo di Mediaset Infinity si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

