Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen) è la nuova commedia romantica turca in arrivo in esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La fiction ha riscosso grande successo in Turchia, dove è stata anche premiata come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards.

Everywhere I go - La trama

Demir è un giovane e affascinante architetto in carriera appena tornato dal Giappone, che ritorna dopo tanti anni a Istanbul e rileva una piccola società di architettura in fallimento. Quando acquista la casa della sua infanzia, però, si rende conto che è stata venduta anche ad un'altra persona, la bella Selin. Tra i due è subito scontro perché nessuno vuole rinunciare alla casa, così sono costretti a convivere. Ma dall'ostilità all'amore, talvolta, il passo è breve.

Everywhere I go - Il cast

Furkan Andic è l'attore che interpreta Demir Erendil, il protagonista maschile della fiction. Andic è molto famoso in Turchia, grazie a molte sue partecipazioni in serie televisive e film prodotti nel suo Paese.

Aybüke Pusat è Selin Sever, la protagonista femminile. Pusat è già nota in Italia, grazie al ruolo di Güneş nella ficition Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity.

Altra vecchia conoscenza per i fan italiani è Ali Yagci, volto di Osman di Daydreamer, il fratello di Ayhan, la migliore amica di Sanem (Demet Özdemir). In Everywere I go, Yagci interpreta invece Burak Yangel, il figlio del titolare dello studio di architettura in cui lavora Selin.

Nel cast è anche presente Aslihan Malbora, nel ruolo Ayda Akman, una ingegnere di talento.

