Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 4 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 4 agosto, Jana confessa a Manuel che preferisce non partecipare più alle cene di famiglia per il momento.

La Promessa, le anticipazioni del 4 agosto

Jana sente troppa tensione durante gli eventi organizzati da Cruz e non si sente all'altezza.

Manuel le promette che parlerà con i genitori per comunicare loro questa decisione.

