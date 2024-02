Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie televisiva turca che prossimamente prenderà il via su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Trasmessa per la prima volta dal 2015 al 2017, la fiction arriva in Italia reduce da un successo tale da diventare la dizi turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, più di 110, oltre ad aver raggiunto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Endless Love - La trama

La nuova serie disponibile su Canale 5 e Mediaset Infinity ruota attorno alla storia d'amore di due studenti, Nihan e Kemal, che dopo essersi conosciuti in maniera del tutto casuale intraprendono una relazione duratura e profonda. Ben presto, però, la giovane Nihan (interpretata da Neslihan Atagül) si vedrà costretta a sacrificare tutto per portare avanti un segreto che riguarda la sua famiglia.

Endless Love - Il cast

Oltre ai due protagonisti della nuova fiction, la trentunenne Neslihan Atagül nei panni Nihan Sezin e il quarantenne Burak Özçivit impegnato come Kemal Soydere, nel cast principale di Endless Love troviamo diversi attori che si sono già fatti conoscere in Italia per aver preso parte ad altre serie di grande successo, a partire dalla seguitissima Terra Amara. Kerem Alışık, l'attore conosciuto in quest'ultima per aver vestito i panni di Ali Rahmet Fekeli, interpreta Ayhan Kandarli; mentre Rüzgar Aksoy (già noto come Ercüment Akman nella prima stagione di Terra Amara) presta il volto a Tarık Soydere. Tra le attrici spicca invece la presenza di Melissa Aslı Pamuk nei panni di Asu Alacahan. L'attrice e modella olandese, con cittadinanza turca, ha preso parte anche al cast de La ragazza e l'ufficiale, dove interpretava Ayşe; mentre in Dreams and Realities - La forza dei sogni è Setenay, una delle quattro protagoniste.

Endless Love - Premi e riconoscimenti

Oltre a vantare il primato come serie turca più vista al mondo, venendo doppiata in più di 50 lingue diverse e trasmessa in oltre 110 paesi, Endless Love è stata la prima dizi turca a essere premiata come Best Telenovela 2017 durante gli International Emmy Award. Nel 2021 si è invece aggiudicata il riconoscimento di The Best International Soap Opera agli Soap Awards France. Ad oggi, i protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül sono gli unici attori turchi ad aver ricevuto una nomination come Best International Actor and Best International Actress.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE