Locandina di Dreams and Realities – La forza dei sogni, dal 29 gennaio 2024 su Mediaset Infinity

Arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity la nuova serie turca Dreams and Realities – La forza dei sogni (titolo originale: Hayaller ve Hayatlar). La romantic comedy a tinte thriller prodotta da NGM, in 26 episodi, vede tra le protagoniste Özge Gürel, nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season.

La serie racconta le storie di cinque donne con cinque sogni da realizzare, la ricerca dell’amore e un omicidio che cambierà tutte le prospettive.

Dreams and Realities – La forza dei sogni: la trama della serie turca

Le protagoniste sono cinque giovani donne in carriera, ben istruite, che provengono dai quartieri medio-bassi di Istanbul. A differenza delle famiglie tradizionali del loro quartiere, hanno tutte grandi sogni, tuttavia i sogni non sempre corrispondono alla vita reale.

Dreams and Realities – La forza dei sogni: il cast

Nel cast della serie ritroviamo l'amatissima Özge Gürel, dopo averla vista a fianco di Can Yaman nel ruolo di Nazli Pinar in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e di Ezgi Inal in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il pubblico italiano l'ha conosciuta nell'estate 2016 nei panni di Öykü Acar in Cherry Season - La stagione del cuore, dove ha incontrato l'attuale marito Serkan Çayoğlu.

In Dreams and Realities, Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).