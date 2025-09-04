A settembre il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli

Grande Fratello, Verissimo, Buongiorno, Mamma! 3, Io Canto Family, Dentro la Notizia e molto altro ancora. A settembre il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili tra serie tv, intrattenimento, programmi di approfondimento, reality e calcio.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a settembre: le novità

Cresce l'attesa per la terza stagione di Buongiorno, Mamma!. La serie con protagonista Raoul Bova riaccende i riflettori sulle vicende della famiglia Borghi, tra amori, scontri e incredibili colpi di scena. Per arrivare preparati alle nuove puntate, in onda a settembre in prima serata su Canale 5, su Mediaset Infinity è possibile rivedere gratis e on demand tutti gli episodi della prima e della seconda stagione. Lunedì 1 settembre il pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì, è all'insegna di Uomini e Donne e della novità Dentro la notizia. Il nuovo programma di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi prende il posto di Pomeriggio Cinque e si impegna a raccontare i temi di attualità con approfondimenti e documenti esclusivi. Nuove inchieste arrivano anche su Italia 1 con Le Iene, al via dal 14 settembre in prima serata. Mentre su Retequattro, da mercoledì 17 settembre, riflettori puntati su Realpolitik, con Tommaso Labate pronto ad addentrarsi nel mondo della politica e condurre i telespettatori "là dove si prendono le decisioni che riguardano il futuro di tutti noi". A breve si riaprirà nuovamente la porta rossa della Casa del Grande Fratello, con un'edizione ricca di sorprese che vede alla conduzione Simona Ventura. Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica. Oltre ai concerti evento di Alessandra Amoroso ed Elisa, fissati rispettivamente per il 4 e l'11 settembre su Canale 5, Michelle Hunziker riapre la gara di Io Canto Family, per un'edizione ancora più spettacolare che vedrà una giuria di big della canzone, nuovi coach e super ospiti. Il sabato e la domenica si rinnova l'appuntamento con Verissimo, con tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi ed emozionarsi nello studio di Silvia Toffanin.

L'intrattenimento e le serie tv di settembre su Mediaset Infinity

Da lunedì 1 settembre, alle 18.45 su Canale 5, riaprono i battenti di Avanti un altro!, con Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti nelle nuove puntate del game show più folle della tv. Prosegue l'avventura di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, al timone de La ruota della fortuna, alla scoperta delle frasi nascoste da indovinare per laurearsi campioni e provare a vincere l'ambito montepremi. Le nuove sfide saranno disponibili da lunedì a domenica alle 20.35 su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Per gli amanti dei misteri e dei casi da risolvere, l'appuntamento da non perdere è Watson. Basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, la serie statunitense con Morris Chestnut prende le mosse sei mesi dopo la morte per mano di Moriarty - alle Cascate Reichenbach, in Svizzera -, di Sherlock Holmes.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Si rinnova l'appuntamento di Mediaset Infinity con diverse serie turche. Dal lunedì al venerdì sono disponibili i nuovi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit, per seguire le vicende che riguardano Zeynep e il suo controverso rapporto con Alihan. In esclusiva su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, arrivano le nuove puntate di Segreti di Famiglia, con le indagini che coinvolgono la coppia formata da Igaz e Ceylin. Domenica in prima serata si conferma l'appuntamento con La notte nel cuore, con i gemelli Nuh e Melek alle prese con la ricostruzione del loro passato per scoprire la verità, senza escludere diversi colpi di scena che stravolgeranno per sempre le loro vite. E ancora La forza di una donna, che segue da vicino le sfide che Bahar deve affrontare quotidianamente per andare avanti, prendendosi cura dei due figli piccoli Nisan e Doruk. I nuovi appuntamenti della serie con protagonisti gli attori Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk vanno in onda da lunedì a venerdì alle 16.00 su Canale 5 e Mediaset Infinity.

La Coppa Italia su Mediaset Infinity

Una ricca pagina sarà dedicata anche al calcio. Ogni weekend di campionato sarà possibile rivivere su Mediaset Infinity gli highliths della Serie A, per seguire passo dopo passo il cammino che porterà alla lotta scudetto. Inoltre, dal 24 settembre via ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, proposta interamente in esclusiva sulle reti Mediaset e su Mediaset Infinity. Tra le squadre più attenzionate c'è sicuramente il Milan di Massimiliano Allegri, che dopo aver superato il Bari al primo turno, accoglie a San Siro il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco. E ancora: Cagliari-Frosinone, Parma-Spezia, Verona-Venezia, Como-Sassuolo, Udinese-Palermo, Torino-Pisa e Genoa-Empoli.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE