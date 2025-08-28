Alessandra Amoroso: io non sarei, il concerto evento giovedì 4 settembre su Canale 5

Giovedì 4 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda il concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla. Una serata speciale in cui l'artista porta sul palco la sua energia e l'emozione dei suoi più grandi successi e del suo ultimo album Io non Sarei. Ospiti speciali del live: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello. L'evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE