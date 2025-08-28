Mediaset Infinity logo
Alessandra Amoroso - Io non sarei
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Alessandra Amoroso - Io non sarei
ESCLUSIVA
28 agosto 2025

Alessandra Amoroso: io non sarei, il concerto evento giovedì 4 settembre su Canale 5

Dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla, una serata speciale all'insegna della musica

Condividi:

Giovedì 4 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda il concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla. Una serata speciale in cui l'artista porta sul palco la sua energia e l'emozione dei suoi più grandi successi e del suo ultimo album Io non Sarei. Ospiti speciali del live: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello. L'evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera.

Alessandra Amoroso

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 28 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 28 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival

lifestyle

Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival

Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti

Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti

Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni

entertainment

Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni

Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata

Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi

AMORE

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi

L'ex ballerino di Amici ha condiviso sui social alcuni scatti pieni d'amore

L'ex ballerino di Amici ha condiviso sui social alcuni scatti pieni d'amore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity