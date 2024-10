Dal 3 ottobre 2023, giorno in cui Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate nel garage della sua casa a Rimini, è trascorso un anno di indagini, segreti e accuse reciproche.

Il corpo di Pierina fu ritrovato dalla nuora Manuela Bianchi, che aveva una relazione con il vicino di casa Louis Dassilva. Lo scorso luglio, Louis Dassilva è stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Chiara, figlia di Pierina Paganelli, vuole condividere un messaggio d’amore a un anno dalla scomparsa della mamma: “È incredibilmente passato un anno, un anno di confusione e rabbia, abbiamo passato un anno a ripetere quanto ci manca mamma. Mamma era generosa nel dimostrare il suo amore. Non mancavano mai abbracci e baci”.

La figlia di Pierina vuole ricordare sua madre e l’amore che ha sempre avuto per i suoi figli e per i suoi affetti: “Non sentire più la sua voce che mi chiama Dada mi sembra impossibile. La mia mamma era generosa e premurosa, mi sento onorato di aver avuto una madre così. La sua priorità eravano noi. Mamma era un raggio di sole e amava la vita

Anche il figlio Giacomo Saponi aveva parlato della madre a Pomeriggio Cinque: "Un ritratto letterale di mia mamma sarebbe un ritratto pieno di colori, un’esplosione di colori, e un qualcosa che ti deve trasmettere sia serenità che gioia".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE