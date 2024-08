Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, parla in diretta nello studio di Pomeriggio Cinque News. In una lunga intervista con Simona Branchetti, la donna ripercorre le tappe dell'omicidio di sua suocera. La donna di 78 anni è stata uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre in via del Ciclamino a Rimini.

In studio, Manuela ascolta la chiamata al 118 che aveva fatto dopo aver trovato il corpo di Pierina: "Quando mi sono accorta che era lei, la disperazione. Non ho riconosciuto i vestiti o niente di lei. Io ho avuto paura per Louis per questo gli ho detto di cancellare i messaggi. Mi preoccupavo per lui". La donna non riesce a trattenere le lacrime riascoltando la chiamata alla polizia.

Rispondendo alle domande di Simona Branchetti, Manuela commenta la relazione avuta con Louis Dassilva - principale sospettato per l'omicidio di Pierina Paganelli che attualmente si trova in carcere.

"Mi ricordo cosa provavo per lui", confida tra le lacrime Manuela, "Lui era legato a Valeria, non credo che stia bleffando quando dice di aver scelto lei". "Per quattro mesi non ho visto o sentito Louis. Ho lasciato un solo messaggio a lui in un giorno speciale, il 15 marzo. Gli ho scritto un messaggio perché doveva essere il giorno in cui sarebbe diventato cittadino italiano", aggiunge la nuora di Pierina.

Omicidio Pierina, isolato il DNA di un uomo sulla borsa di Pierina

Nel corso dell'intervista, la conduttrice di Pomeriggio Cinque News informa Manuela Bianchi di un'ultima ora riguardo l'omicidio di Pierina: "È stato isolato il DNA di un uomo sulla borsa di Pierina". "Sono contenta che venga alla luce chi ha ucciso mia suocera. Lei merita giustizia", è il commento di Manuela alla notizia.

I comportamenti di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, hanno portato Manuela Bianchi a denunciare la donna per stalking: "Mi aspetto che Valeria possa fare qualcosa di violento nei miei confronti. Credetemi che il mio pensiero va alla parte più debole della mia famiglia, mia figlia. Io ho tanta paura che la vendetta possa passare dalla persona che io amo di più".

"Cosa direbbe a Louis in questo momento?", chiede Simona Branchetti. "La sua famiglia lo aspetta a casa. Non sono io la sua famiglia, sono i suoi figli e sua moglie", conclude Manuela Bianchi visibilmente emozionata.

Valeria Bartolucci: "Non sono pericolosa per nessuno"

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque News, era intervenuta anche Valeria Bartolucci: "Io mi prendo la responsabilità delle mie azioni sempre quando le compio. Non sono pericolosa per nessuno. È il caso di placare un po' gli animi."

Valeria Bartolucci aveva espresso delle dure parole su Manuela Bianchi: "Penso che Manuela sia una delle persone più abiette che io abbia mai conosciuto. Una persona che non ha un principio morale, una dignità".

