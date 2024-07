Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci contro Manuela Bianchi: "È una sfruttatrice"

"Penso che Emanuela sia una persona che non ha un principio morale, una dignità. Cioè te usi e sfrutti tutti a tuo uso e consumo. L'amica, perché ti fa comodo per venire di là a carpire le informazioni che ti servono per i tuoi maneggi; l'amante, perché ti dà quello che ti serve". Valeria Bartolucci attacca a Pomeriggio Cinque News Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini.

Gli inquirenti riterrebbero che il movente dell'omicidio - di cui sarebbe accusato Louis Dassilva, il marito di Bartolucci - sia la relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi. Tra le due donne il rapporto è sempre più teso, tanto da essere sfociato in un episodio di aggressione nei confronti di Manuela Bianchi. Valeria non mostra rimorso per quanto accaduto: "Non mi pento e non gli chiederò mai scusa, non mi devo scusare di niente, anzi, mi devo scusare con me stessa per essermi fermata troppo presto".

Bartolucci è fermamente convinta dell'innocenza del marito: "Potrà avere tanti difetti, non sarà il marito dell'anno, ma non è un assassino". La donna rifiuta l'idea che Dassilva possa aver lasciato la casa senza che lei se ne accorgesse: "Ero sveglia, l'avrei sentita la porta aprirsi".

La moglie di Dassilva commenta, infine, l'arresto di Louis Dassilva: "Non è giusto perché lui non ha fatto niente. Perché deve stare in carcere?".

