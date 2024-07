Omicidio Pierina Paganelli, rissa tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Davanti a Giorgia Scaccia, inviata di Pomeriggio Cinque News, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva - indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli - aggredisce Manuela Bianchi, nuora della vittima.

La scena si sarebbe svolta in pochi minuti mentre la giornalista e Manuela Bianchi stavano esaminando delle scritte sui muri, presumibilmente legate al caso.

L’arrivo di Valeria e Louis Dassilva dalla porta tagliafuoco avrebbe segnato l’inizio dell’aggressione: "Valeria vede Manuela e inizia a rivolgerle un appellativo, insomma, che non ripeteremo," racconta Scaccia. L’insulto sarebbe stato seguito da un attacco fisico prendendola per i capelli.

Manuela Bianchi sarebbe rimasta immobile e intenta a proteggersi contro il muro, senza reagire all'assalto.

"Abbiamo cercato di far calmare Valeria per allontanarle, perché stava accadendo qualcosa di imprevisto, imprevedibile, ma poteva anche degenerare in qualcosa di più," riporta Giorgia Scaccia.

Durante l'aggressione, Valeria Bartolucci avrebbe rimproverato Manuela Bianchi per non aver voluto un confronto riguardo ai fatti accaduti: "Perché non sei venuta a confrontarti, a spiegare quello che era successo?", avrebbe ripetuto con veemenza.

