Omicidio Pierina Paganelli, Valeria: "Manuela aveva una storia con Louis mentre con me faceva l'amica"

A Pomeriggio Cinque News si torna a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini. Nel corso della trasmissione sono stati riportati i nuovi verbali dell'inchiesta contenenti le dichiarazioni di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, principale sospettato che attualmente si trova in carcere.

Agli inquirenti la donna racconta di come ha saputo della relazione tra Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, e Louis. Valeria, infatti, sapeva che Manuela avesse una storia extraconiugale ma non sapeva che l'amante in questione fosse suo marito.

"Manuela secondo me è una manipolatrice, qui lo dico qui lo nego- queste la parole di Valeria riportate nei verbali - Il fatto è che intratteneva una relazione extraconiugale con mio marito alle mie spalle mentre davanti faceva l'amica, questo è il fatto. Con Manuela non ne ho più riparlato perché in cuore mio, io qui lo confesso, forse sarò anche stupida, quando lei mi ha guardata negli occhi e mi ha detto che non aveva mai avuto una relazione nel senso che intendevo io con mio marito, una relazione sessuale, io ci ho creduto.

Attualmente Valeria Bartolucci risulta essere indagata per stalking. Proprio ai microfoni di Pomeriggio Cinque News, dopo l'arresto del marito Louis Dassilva, la donna aveva espresso delle durissime parole su Manuela Bianchi che con Louis aveva intrapreso una relazione extraconiugale. "Penso che Manuela sia una delle persone più abiette che io abbia mai conosciuto. Una persona che non ha un principio morale, una dignità.", ha dichiarato Valeria.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE