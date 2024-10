Omicidio Pierina Paganelli, un anno dopo: Manuela Bianchi ricorda la suocera

A un anno dall’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage di casa sua a Rimini, a Pomeriggio Cinque parla Manuela Bianchi. La donna, coinvolta nella vicenda per la sua relazione extraconiugale con Louis Da Silva, vicino di casa e principale sospettato, avrebbe trovato il corpo senza vita di Pierina la mattina successiva all'omicidio.

"È stato un anno devastante", ammette Manuela, aggiungendo che ogni volta che vede la porta chiusa della casa di Pierina, le torna in mente l'immagine della suocera seduta sul divano, magari a giocare con il gatto. "Penso di aver sognato molto di più mia suocera che mia mamma in trentasette anni", e descrive un sogno ricorrente in cui tenta disperatamente di riportarla indietro.

Manuela Bianchi a Pomeriggio Cinque

Durante l'intervista, Bianchi esprime anche un senso di colpa per non aver fatto di più per prevenire la tragedia: "Sapendo adesso a posteriori, farei di tutto per tenerla a casa, per non farla uscire quella sera. Non avrei mai voluto fare niente, è stato fatto. Le colpe sono da tutte le parti e non posso prendermi sempre totalmente tutta la colpa io".

Nonostante il dolore, Manuela condivide anche ricordi felici di Pierina, descrivendola come una donna vivace che "a festa dava il massimo di sé". Ricorda un episodio del suo matrimonio, quando Pierina, mentre ballavano, accidentalmente le fece girare il sottogonna con un tacco, ma continuò a ballare senza preoccuparsi. "Sono ricordi bellissimi", conclude Manuela commossa, dicendosi felice di aver fatto parte di quella famiglia.

Manuela riflette anche sul suo rapporto con l’ex marito Giuliano Saponi, ammettendo: "L'ho amato veramente tanto. Mi piaceva tanto, proprio. E anche quando lo guardo adesso, dico che è un bell'uomo. Però è andata così".

Per ricordare l'ex infermiera Pierina Paganelli, il programma condotto da Myrta Merlino ha mandato in onda che i ricordi dei figli Giacomo Saponi e Chiara Saponi.

