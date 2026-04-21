Grande Fratello Vip, perché non va in onda martedì 21 aprile

Il Grande Fratello Vip 2026 non andrà in onda martedì 21 aprile su Canale 5.

Scopriamo perché il reality condotto da Ilary Blasi non va in onda e cosa verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

GF Vip, perché non va in onda il 21 aprile

Martedì 21 aprile su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00, verrà trasmessa la partita Inter-Como.

Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia . Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.