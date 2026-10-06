"Mi sono permessa di avere un crollo". Dopo la puntata di lunedì 6 Ottobre del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi si sfoga evidenziando la difficoltà nel mostrarsi vulnerabili senza essere immediatamente giudicati: "Avevo avuto degli scontri e qui non ti puoi permettere di avere un momento di fragilità, perché non ti chiedono come stai, ma riescono subito a puntarti il dito contro".

La ragazza è in lacrime e racconta di quanto ha sofferto nella vita e di come tutto questo le sia servito per crescere: "Da otto anni fa ad oggi mi sono successe delle cose. Cosa ne sai di quello che ho attraversato?", conclude riferendosi ad alcuni concorrenti.