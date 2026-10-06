"Mi sono permessa di avere un crollo". Dopo la puntata di lunedì 6 Ottobre del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi si sfoga evidenziando la difficoltà nel mostrarsi vulnerabili senza essere immediatamente giudicati: "Avevo avuto degli scontri e qui non ti puoi permettere di avere un momento di fragilità, perché non ti chiedono come stai, ma riescono subito a puntarti il dito contro".
La ragazza è in lacrime e racconta di quanto ha sofferto nella vita e di come tutto questo le sia servito per crescere: "Da otto anni fa ad oggi mi sono successe delle cose. Cosa ne sai di quello che ho attraversato?", conclude riferendosi ad alcuni concorrenti.
Nel corso del confronto, Giulia fa riferimento anche a Moreno Morello, spiegando di essere rimasta colpita dal suo atteggiamento: "Non mi aspettavo che una persona più matura, vedendomi in difficoltà, non mi chiedesse nemmeno come sto".
Infine, dichiara di aver trovato poche persone realmente interessate a conoscere la sua storia personale: "A parte voi", dice rivolgendosi a Marina La Rosa, Andreas Muller, Alex Belli e Alessandro Varsi, "nessuno mi ha chiesto della mia vita".
"Io racconto quella che sono", ribadisce, sottolineando che non ha intenzione di costruire un personaggio davanti alle telecamere.