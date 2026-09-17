Alessandro Varsi conquista l’attenzione del pubblico grazie alla partecipazione alla prima edizione italiana di Too Hot To Handle su Netflix, dove si distingue per spontaneità, ironia e capacità di creare rapporti con gli altri concorrenti. Lavora nell’attività di famiglia, da sempre impegnata nella ristorazione e porta avanti la sua attività sui social, dove racconta quotidianità, lavoro e allenamenti.

Grande appassionato di boxe, pratica questo sport con costanza e lo considera fondamentale per disciplina, equilibrio e determinazione. Sicuro di sé e consapevole del proprio fascino, si definisce ironico e diretto. Alessandro è single, nella sua vita si è innamorato una sola volta, vivendo una lunga relazione durata sette anni.

Figlio di mamma colombiana e papà napoletano, è molto legato alla famiglia, con cui vive alle porte di Roma. Ha una passione per i cinepanettoni e per Christian De Sica, che sogna prima o poi di incontrare. Arriva nella Casa con la voglia di farsi conoscere, divertirsi e mettersi nuovamente alla prova.