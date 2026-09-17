Giulia Provvedi è conosciuta dal pubblico insieme alla gemella Silvia come una delle Donatella, nome scelto per loro da Arisa durante la partecipazione a X Factor nel 2012.

Da allora le due sorelle costruiscono un percorso tra musica e televisione, vincendo L’Isola dei Famosi nel 2015, partecipando a Dance Dance Dance, Grande Fratello VIP, All Together Now e Tale e Quale Show. Insieme hanno inoltre pubblicato dischi, condotto Italian Pro Surfer ed esordito al cinema con La California.

Giulia è esuberante, imprevedibile ed estroversa, molto amata anche sui social dove racconta la sua quotidianità e il rapporto speciale e intenso con la nipote Nicole, figlia di Silvia. Sua inseparabile “complice”, con i loro video tra balletti e divertenti siparietti, hanno conquistato il pubblico e Giulia è diventata, a modo suo, la zia social d’Italia.

Il GFVIP è per Giulia la prima volta in cui affronta un reality senza la sorella al suo fianco: una nuova sfida anche sul piano personale.