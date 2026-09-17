Marina La Rosa è una delle protagoniste della prima, storica edizione di Grande Fratello, alla quale partecipa nel 2000 a soli 23 anni.

Il suo fascino e la sua naturale bellezza seduttiva le valgono il celebre soprannome di “gatta morta”. Dopo il reality costruisce un percorso tra televisione, cinema e radio. Recita in fiction come Carabinieri, Un posto al sole e Beautiful e partecipa a diversi reality, tra cui L’Isola dei Famosi, dove nel 2019 arriva seconda, e La talpa nel 2024.

Parallelamente intraprende gli studi di psicologia, trasformando una passione personale in una nuova professione. Oggi è una psicologa e frequenta la scuola di specializzazione, occupandosi anche sui social di temi legati alla crescita personale.

Mamma di due giovani adolescenti, ironica, tenace e consapevole del percorso fatto, torna nella Casa con una nuova sfida: smettere di essere solo la “vincitrice morale” dei reality e provare a vincere davvero.