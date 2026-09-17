Moreno Morello è uno dei volti storici di Striscia la Notizia, dove per 22 anni è stato inviato specializzato nello smascherare truffe, raggiri e ingiustizie ai danni dei cittadini.

Il suo inconfondibile abito bianco, il linguaggio ricercato, la mente veloce e gli immancabili inseguimenti sono diventati negli anni il suo tratto distintivo. Prima della televisione studia Giurisprudenza e lavora in una fondazione bancaria.

Grande appassionato di sport, è stato arbitro di calcio e atleta nei 400 metri. Ancora oggi si allena con costanza, pratica padel ed è un giocatore della Nazionale Calcio TV. La passione per il palcoscenico nasce da ragazzo e nel tempo lo porta a lavorare anche in radio, teatro e negli eventi.

È autore dello spettacolo Truffattori, dedicato ai rischi delle truffe online. Riservato nella vita privata, è sposato con Laura, conosciuta grazie alla passione in comune per l’atletica. Determinato, rigoroso e amante delle sfide, Morello arriva nella Casa pronto a misurarsi su un terreno completamente nuovo.