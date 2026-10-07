"Non lo amo quanto meriterebbe". Durante la puntata di lunedì 6 Ottobre del Grande Fratello Vip, Piera Meloni ha avuto modo di confrontarsi con il fidanzato Gian Marco. Dopo l'incontro, la concorrente sente il bisogno di confidarsi con la sua amica Megan Ria.

Parlando con lei, Piera cerca di fare chiarezza sui sentimenti che prova ancora nei confronti del compagno, ammettendo di essere legata a lui e a tutto ciò che hanno costruito insieme. "Io provo dei sentimenti per lui. Questa persona mi ha dato tutto, non mi ha mai fatto mancare nulla. Se non fosse così sarei un'insensibile", racconta Piera.

Poi confessa: "Non ti posso dire che non lo amo, ma non quanto meriterebbe di essere amato".