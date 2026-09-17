Metà salentina e metà cubana, Megan Ria trova nella danza la sua strada e il modo per conquistare la propria indipendenza.

A solo 4 anni vive la sua prima esperienza televisiva a Chi ha incastrato Peter Pan? continuando poi con campagne fotografiche, servizi di moda, videoclip. Il ballo è sempre stato al centro delle sue passioni e studiando e perfezionando il suo talento approda ben presto nel corpo di ballo di importanti show televisivi, quali Battiti Live e Il cantante mascherato.

La grande popolarità arriva nel 2022 con Amici di Maria De Filippi, dove conquista la maglia del Serale sotto la guida di Emanuel Lo.

Nel 2024 partecipa a Pechino Express con Maddalena Svevi nella coppia delle Ballerine.

Ha fatto parte del corpo di ballo nei tour di artisti quali Elodie e Stefa Ebbasta. Alla danza affianca le attività di modella, influencer e DJ, con una particolare passione per la musica latina, che le ricorda le sue radici.

Libera ed estroversa, ma con un’indole sensibile e bisognosa di attenzioni, in amore è single ed è pronta a vivere una nuova esperienza sotto i riflettori per raccontarsi come non ha mai fatto.