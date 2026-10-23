Marina La Rosa contro tutti

Dopo le polemiche della settimana legate alla spesa, durante la diretta di venerdì 23 ottobre Marina La Rosa si siede sulla poltrona che scotta. A chi le dà della radical chic con l'aria saccente, ammette: "Sì, è vero". Poi risponde alle parole di Valeria Marini: "Tu sei stanca di questo programma e da qualche giorno sei diventata insopportabile". Marina parla anche del suo modo di vivere il reality: "Io mi diverto a provocare, io provoco le persone da sempre semplicemente perché mi diverte, non dico che sia giusto è".

Jonathan Kashanian: "Voglio fare figli il prima possibile"

Nel corso della serata, Jonathan Kashanian riceve una dolce sorpresa. L'adorata mamma Yaffa entra nella Casa per riabbracciarlo. Questa è anche l'occasione per Jonathan di parlare della sua vita privata e del suo desiderio di diventare padre e crescere i suoi figli insieme ai suoi genitori: "Io vorrei dei figli e sto lavorando da anni per cercare un modo per farli, ho cercato anche delle persone con cui farli perché è un sogno a cui tengo tanto, io ho così tanto amore da dare".