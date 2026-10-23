Venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 9. Dall'atteso esito del televoto che decreta un nuovo eliminato alle consuete nomination, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi inizia la puntata chiudendo il televoto che ha visto sfidarsi i concorrenti in nomination, ovvero Alessandro Roncaccia, Andreas Muller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. Chi dovrà abbandonare il gioco?
Dopo le polemiche della settimana legate alla spesa, durante la diretta di venerdì 23 ottobre Marina La Rosa si siede sulla poltrona che scotta. A chi le dà della radical chic con l'aria saccente, ammette: "Sì, è vero". Poi risponde alle parole di Valeria Marini: "Tu sei stanca di questo programma e da qualche giorno sei diventata insopportabile". Marina parla anche del suo modo di vivere il reality: "Io mi diverto a provocare, io provoco le persone da sempre semplicemente perché mi diverte, non dico che sia giusto è".
Nel corso della serata, Jonathan Kashanian riceve una dolce sorpresa. L'adorata mamma Yaffa entra nella Casa per riabbracciarlo. Questa è anche l'occasione per Jonathan di parlare della sua vita privata e del suo desiderio di diventare padre e crescere i suoi figli insieme ai suoi genitori: "Io vorrei dei figli e sto lavorando da anni per cercare un modo per farli, ho cercato anche delle persone con cui farli perché è un sogno a cui tengo tanto, io ho così tanto amore da dare".