"Mia mamma sa che io vorrei dei figli e che s to lavorando da anni per trovare un modo per farli - dice Jonathan Kashanian a Ilary Blasi in diretta - Ho cercato anche delle persone con cui fare figli perché è un sogno a cui tengo tanto". Il concorrente prosegue: " Ho trovato una persona che la pensa come me , io vorrei avere figli il più presto possibile. Arrivando a questa età, con i miei genitori che diventano sempre più anziani, voglio essere padre il prima possibile".

Nella Casa, Jonathan Kashanian aveva già parlato della sua vita privata e dell'amore: "Nella vita non ho qualcuno che mi ama, che mi aspetta fuori, se non i miei cari. Sono un ragazzo fortunato, lo so, però se mi chiedi oggi se sono felice e realizzato dico no, non mi sento così felice. Sento che c'è una cosa che non è dipesa da me ed è il mio rapporto con l'amore. Io non basto a me stesso, casa mia è costruita per due. Gli anni passano e io sono diventato quello zio vestito strano che arriva, porta i regali, ma che è sempre solo. Io sto invecchiando senza amore. Avrei tanto voluto vedere i miei genitori al mio matrimonio, che mi guardano insieme. Sapere che il loro ultimo figlio amatissimo non sia riuscito a crearsi quel nido di protezione con cui invecchiare mi distrugge tutti i giorni".



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