Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 del 23 ottobre, Jonathan Kashanian riceve una tenera sorpresa. Nella Casa è venuto a trovarlo l'adorata mamma Yaffa. Un momento molto personale che è anche l'occasione per Jonathan di parlare della sua vita privata e del suo forte desiderio di diventare padre e di crescere i suoi figli insieme ai suoi amati genitori.
"Mia mamma sa che io vorrei dei figli e che sto lavorando da anni per trovare un modo per farli - dice Jonathan Kashanian a Ilary Blasi in diretta - Ho cercato anche delle persone con cui fare figli perché è un sogno a cui tengo tanto". Il concorrente prosegue: "Ho trovato una persona che la pensa come me, io vorrei avere figli il più presto possibile. Arrivando a questa età, con i miei genitori che diventano sempre più anziani, voglio essere padre il prima possibile".
Nella Casa, Jonathan Kashanian aveva già parlato della sua vita privata e dell'amore: "Nella vita non ho qualcuno che mi ama, che mi aspetta fuori, se non i miei cari. Sono un ragazzo fortunato, lo so, però se mi chiedi oggi se sono felice e realizzato dico no, non mi sento così felice. Sento che c'è una cosa che non è dipesa da me ed è il mio rapporto con l'amore. Io non basto a me stesso, casa mia è costruita per due. Gli anni passano e io sono diventato quello zio vestito strano che arriva, porta i regali, ma che è sempre solo. Io sto invecchiando senza amore. Avrei tanto voluto vedere i miei genitori al mio matrimonio, che mi guardano insieme. Sapere che il loro ultimo figlio amatissimo non sia riuscito a crearsi quel nido di protezione con cui invecchiare mi distrugge tutti i giorni".