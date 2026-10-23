I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Alessandro Roncaccia, Andreas Muller e Megan Ria.

A puntata inoltrata, Ilary Blasi divide i Vip che erano in nomination in due: da una parte Marina La Rosa e Guendalina Tavassi e dall'altra Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Gli altri Vip sono ora chiamati a scegliere da che parte stare in attesa che Ilary comunichi l'atteso esito del televoto. Jonathan e Marina si salvano; ora il testa a testa è tra Guendalina e Giacomo.

Il momento è arrivato. Ilary Blasi comunica la decisione del pubblico con il verdetto definitivo: Giacomo Gallani è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE