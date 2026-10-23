Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 23 ottobre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Alessandro Roncaccia, Andreas Muller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria.
I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Alessandro Roncaccia, Andreas Muller e Megan Ria.
A puntata inoltrata, Ilary Blasi divide i Vip che erano in nomination in due: da una parte Marina La Rosa e Guendalina Tavassi e dall'altra Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani. Gli altri Vip sono ora chiamati a scegliere da che parte stare in attesa che Ilary comunichi l'atteso esito del televoto. Jonathan e Marina si salvano; ora il testa a testa è tra Guendalina e Giacomo.
Il momento è arrivato. Ilary Blasi comunica la decisione del pubblico con il verdetto definitivo: Giacomo Gallani è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.