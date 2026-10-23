La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda venerdì 23 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 23 ottobre

Come in tutte le puntate del Grande Fratello Vip, anche quella di venerdì 23 ottobre si conclude con le consuete e temute nomination. Giulia Provvedi e Danto sono gli unici Vip immuni, in quanto hanno superato la prova della voliera. I due, inoltre, possono fare le nomination nel segreto del confessionale, mentre per tutti gli altri Vip le nomination sono palesi.