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Grande Fratello VIP

NELLA CASA 25 marzo 2026

GF Vip, il confronto tra Lucia e Renato dopo le nomination: "L'amicizia per me è più importante"

Le nomination accendono gli animi nella Casa del GF Vip: Renato Biancardi vota a sorpresa Lucia Ilardo che, a fine puntata, vuole un confronto con il ragazzo
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"Prima la baci e poi la voti", così' Ilary Blasi ha commentato ironicamente la nomination di Renato Biancardi verso Lucia Ilardo durante la puntata del Grande Fratello Vip del 25 marzo.

"Nonostante questo avvicinamento, non potevo votare gli altri. L'amicizia vale più del bacio", ha spiegato Renato alla conduttrice durante le nomination palesi.

Al termine della diretta, Lucia chiede un confronto a Renato perché non comprende le ragioni dietro la sua nomination: "Noi di cosa avevamo discusso? Perché hai preferito votare me? Cosa devi chiarire con me?".

Lucia Ilardo e Renato Biancardi al GF VipLucia Ilardo e Renato Biancardi al GF Vip

"Io non avrei votato Ibiza per dispetto. Non hai capito perché io ti ho votato. Te lo sto spiegano. Ibiza, Adriana e Raoul non posso votarli. Io non ho qualcosa contro di te", prova a chiarire Renato.

Lucia, complice il bacio appassionato scattato tra i due, non crede alle parole di Renato ed è convinta che il ragazzo l'abbia votata per le sue dichiarazioni su Nicolò: "Gli altri mi hanno detto fatti due domande se la persona a cui hai dato un bacio poi ti vota. È passato un brutto messaggio".

"Non ti ho votata per Nicolò. Per me l'amicizia è più importante", conclude Renato.

Lucia Ilardo e Renato BiancardiLucia Ilardo e Renato Biancardi

Lucia Ilardo e Renato Biancardi, chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip

Lucia Ilardo, 28 anni, è nata a Torre del Greco (NA) il 14 ottobre 1997, ma è cresciuta a Vignola, in provincia di Modena. Lavora come consulente amministrativa in un’agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica. È diventata nota al pubblico l’estate scorsa, quando ha partecipato a Temptation Island insieme all'ex fidanzato Rosario.

Renato Biancardi, 32 anni, è nato a Napoli il 31 agosto 1993. La sua notorietà nasce dalla passione per la musica: alcuni suoi brani sono diventati veri e propri tormentoni virali, tra cui Pino Gvnchy. Ha collaborato con MTV come inviato e nel 2018 ha preso parte alla prima edizione di Ex on the Beach. Oltre alla carriera nello spettacolo, Renato è anche imprenditore: gestisce la palestra di famiglia e un centro di personal fitness.

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