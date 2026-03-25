Al termine della diretta, Lucia chiede un confronto a Renato perché non comprende le ragioni dietro la sua nomination: "Noi di cosa avevamo discusso? Perché hai preferito votare me? Cosa devi chiarire con me?".

Lucia Ilardo e Renato Biancardi al GF Vip

"Io non avrei votato Ibiza per dispetto. Non hai capito perché io ti ho votato. Te lo sto spiegano. Ibiza, Adriana e Raoul non posso votarli. Io non ho qualcosa contro di te", prova a chiarire Renato.

Lucia, complice il bacio appassionato scattato tra i due, non crede alle parole di Renato ed è convinta che il ragazzo l'abbia votata per le sue dichiarazioni su Nicolò: "Gli altri mi hanno detto fatti due domande se la persona a cui hai dato un bacio poi ti vota. È passato un brutto messaggio".

"Non ti ho votata per Nicolò. Per me l'amicizia è più importante", conclude Renato.