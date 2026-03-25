"Prima la baci e poi la voti", così' Ilary Blasi ha commentato ironicamente la nomination di Renato Biancardi verso Lucia Ilardo durante la puntata del Grande Fratello Vip del 25 marzo.
"Nonostante questo avvicinamento, non potevo votare gli altri. L'amicizia vale più del bacio", ha spiegato Renato alla conduttrice durante le nomination palesi.
Al termine della diretta, Lucia chiede un confronto a Renato perché non comprende le ragioni dietro la sua nomination: "Noi di cosa avevamo discusso? Perché hai preferito votare me? Cosa devi chiarire con me?".
"Io non avrei votato Ibiza per dispetto. Non hai capito perché io ti ho votato. Te lo sto spiegano. Ibiza, Adriana e Raoul non posso votarli. Io non ho qualcosa contro di te", prova a chiarire Renato.
Lucia, complice il bacio appassionato scattato tra i due, non crede alle parole di Renato ed è convinta che il ragazzo l'abbia votata per le sue dichiarazioni su Nicolò: "Gli altri mi hanno detto fatti due domande se la persona a cui hai dato un bacio poi ti vota. È passato un brutto messaggio".
"Non ti ho votata per Nicolò. Per me l'amicizia è più importante", conclude Renato.
Lucia Ilardo, 28 anni, è nata a Torre del Greco (NA) il 14 ottobre 1997, ma è cresciuta a Vignola, in provincia di Modena. Lavora come consulente amministrativa in un’agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica. È diventata nota al pubblico l’estate scorsa, quando ha partecipato a Temptation Island insieme all'ex fidanzato Rosario.
Renato Biancardi, 32 anni, è nato a Napoli il 31 agosto 1993. La sua notorietà nasce dalla passione per la musica: alcuni suoi brani sono diventati veri e propri tormentoni virali, tra cui Pino Gvnchy. Ha collaborato con MTV come inviato e nel 2018 ha preso parte alla prima edizione di Ex on the Beach. Oltre alla carriera nello spettacolo, Renato è anche imprenditore: gestisce la palestra di famiglia e un centro di personal fitness.