Venerdì 8 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le prime due finaliste del GF Vip, si affrontano in un faccia a faccia su una scacchiera, rispondendo ai commenti di Ilary Blasi e delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Inoltre, le due finaliste hanno messo alla prova le loro doti attoriali per stabilire chi di loro è la migliore Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada.

Adriana Volpe contro tutti

Adriana Volpe è al centro delle critiche di diversi concorrenti e delle opinioniste in studio. La conduttrice è stata accusata di essere troppo nascosta e poco sincera rispetto alle dinamiche del gioco.

La vip si siede sulla poltrona che scotta al centro del salotto della Casa e affronta i commenti di Francesca Manzini: "Parto da Francesca. Rimango senza parole, sono anche un po’ confusa perché tu hai sempre un’immagine buona e poi ci sono momento in cui tiri dritto. Mi dici cosa non ti piace di me?".

GF Vip, chi è il meno votato dal pubblico

Ilary Blasi annuncia il risultato del primo televoto della serata. Il pubblico da casa ha deciso di salvare Adriana Volpe, Francesca Manzini e Lucia Ilardo, mentre Marco Berry sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

La conduttrice annuncia che, nel corso della serata, verrà aperto un televoto flash per decretare il prossimo eliminato del GF Vip.