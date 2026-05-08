Venerdì 8 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le prime due finaliste del GF Vip, si affrontano in un faccia a faccia su una scacchiera, rispondendo ai commenti di Ilary Blasi e delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Inoltre, le due finaliste hanno messo alla prova le loro doti attoriali per stabilire chi di loro è la migliore Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada.
Adriana Volpe è al centro delle critiche di diversi concorrenti e delle opinioniste in studio. La conduttrice è stata accusata di essere troppo nascosta e poco sincera rispetto alle dinamiche del gioco.
La vip si siede sulla poltrona che scotta al centro del salotto della Casa e affronta i commenti di Francesca Manzini: "Parto da Francesca. Rimango senza parole, sono anche un po’ confusa perché tu hai sempre un’immagine buona e poi ci sono momento in cui tiri dritto. Mi dici cosa non ti piace di me?".
Ilary Blasi annuncia il risultato del primo televoto della serata. Il pubblico da casa ha deciso di salvare Adriana Volpe, Francesca Manzini e Lucia Ilardo, mentre Marco Berry sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.
La conduttrice annuncia che, nel corso della serata, verrà aperto un televoto flash per decretare il prossimo eliminato del GF Vip.
Francesca Manzini non riesce a trattenere le lacrime raccontando la storia della sua famiglia: dal divorzio dei genitori all'assenza della sorella nella sua vita.
L'imitatrice riceve un video messaggio dalla sorella maggiore: "Tu sei una grande donna amore mio. Tu sai che i 14 anni di differenza pesano come un abisso. Io mi rimprovero di non averti potuto vivere perché io ho scelto di lasciare la famiglia per vivere la mia vita".
Oltre a Marco Berry, altri due vip finiscono al televoto flash. Raimondo Todaro, immune alle nomination grazie alla vittoria della sua squadra al Match dei Talenti, fa partire una catena di salvataggi.
I due vip che non vengono salvati sono Adriana Volpe e Raul Dumitras che vanno al televoto flash insieme a Marco Berry.
Nel corso della sua avventura nella Casa, Adriana Volpe non ha parlato molto del suo fidanzato Dario per mantenere la riservatezza sul loro rapporto.
Dario fa una sorpresa ad Adriana con un messaggio d'amore per sostenere la fidanzata: "Contro ogni previsione sono io scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima. Sei rimasta te stessa anche lì. Mi manchi molto, ti guardo da qui. Quando pensi a me, non avere dubbi, sono sempre profondamente fiero di te. Ti amo".
Alla fine della puntata di venerdì 8 maggio, tutti i vip votano in maniera palese, ad eccezione delle due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
Ilary Blasi spiega ai concorrenti che i due vip meno votati andranno in nomination per provare a diventare il terzo finalista del GF Vip. I vip devono scegliere chi, secondo loro, non merita la finale.
Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il terzo finalista?