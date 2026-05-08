Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 8 maggio, viene aperto un televoto flash per decretare il concorrente che dovrà lasciare la Casa.
Durante la prima nomination della puntata, il vip meno votato dal pubblico è Marco Berry che diventa il primo candidato all’eliminazione.
“Devo comunicarvi che l’eliminazione avverrà stasera stessa. Questa sera qualcuno dovrà abbandonare per sempre la Casa”, annuncia Ilary Blasi.
La squadra di Antonella Elia vince la Sfida dei Talenti e può regalare un'immunità a un membro della squadra. La maggioranza dei vip della squadra sceglie di dare l'immunità a Raimondo Todaro.
Sarà proprio Raimondo a far partire una catena di salvataggi. I due vip che non vengono salvati sono Adriana Volpe e Raul Dumitras che vanno al televoto flash insieme a Marco Berry.
Successivamente, Ilary Blasi legge il verdetto del televoto: Marco Berry è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.