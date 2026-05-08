Chi è stato eliminato l'8 maggio al Grande Fratello Vip?

Durante la prima nomination della puntata, il vip meno votato dal pubblico è Marco Berry che diventa il primo candidato all’eliminazione.

La squadra di Antonella Elia vince la Sfida dei Talenti e può regalare un'immunità a un membro della squadra. La maggioranza dei vip della squadra sceglie di dare l'immunità a Raimondo Todaro.

Sarà proprio Raimondo a far partire una catena di salvataggi. I due vip che non vengono salvati sono Adriana Volpe e Raul Dumitras che vanno al televoto flash insieme a Marco Berry.

Successivamente, Ilary Blasi legge il verdetto del televoto: Marco Berry è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

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