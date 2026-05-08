Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip sono stati molto intensi per Francesca Manzini che ha raccontato la storia della sua famiglia agli altri vip.

“La mia non è stata una famiglia, non ho mai visto armonia. Nessuno potrà ridarmi la mia famiglia. Non c’è mia sorella, non c’è mio padre. Non ho nessuno”.

Dal divorzio dei genitori all'assenza della sorella nella sua vita, l'imitatrice prova a spiegare tra le lacrime cosa prova durante la puntata di venerdì 8 maggio: “Il silenzio è stato sempre presente nella mia vita. Tutto quello che vivevo era nel silenzio e nella ricerca della gioia. È importante che i miei genitori si rispettino, sono stati incapaci di amarsi. Io ho sfogato tutto quel silenzio in camera mia, facendo quello che vedete qui, le cose artistiche”.

Francesca Manzini riceve un video dalla sorella maggiore. "Tu hai tutto il diritto di raccontare quello che vuoi. Tu sei una grande donna amore mio. Tu sai che i 14 anni di differenza pesano come un abisso. Io ti difenderò sempre. Io mi rimprovero di non averti potuto vivere perché io ho scelto di lasciare la famiglia per vivere la mia vita", sono le parole della sorella di Francesca.

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