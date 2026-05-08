Nel corso della sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip , la conduttrice televisiva non ha parlato del suo fidanzato per mantenere la riservatezza sul loro rapporto. Negli ultimi giorni, però, Adriana aveva vissuto dei momenti difficili tra preoccupazioni e domande sul loro rapporto.

"Contro ogni previsione sono io scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima. Sei rimasta te stessa anche lì. Anche quando sarebbe stato più facile non ascoltare il tuo Dna che ti sussurra di verità e giustizia. È proprio questo a renderti la donna straordinaria che sei", sono le parole della lettera di Dario per Adriana, "Mi manchi molto, ti guardo da qui. Quando pensi a me, non avere dubbi, sono sempre profondamente fiero di te. Ti dirò cose bellissime ma solo nostre. Ciao pulcino, ti amo".

Adriana Volpe visibilmente emozionata racconta a Ilary Blasi il rapporto con Dario e lo ringrazia per la lettera: "Non parlavo perché avevo il timore. Lui è una persona riservatissima. Io avevo anche paura a dire il suo nome, lo volevo proteggere in qualche modo, ma gli volevo dire che lo amo tanto. Grazie di cuore".

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