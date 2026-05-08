Dopo aver visto una clip, Adriana Volpe rimane molto delusa dai commenti di Francesca Manzini nei suoi confronti: "Parto da Francesca. Rimango senza parole, sono anche un po’ confusa perché tu hai sempre un’immagine buona e poi ci sono momenti in cui tiri dritto. Mi dici cosa non ti piace di me?". "Stiamo parlando di te, non di me", replica Francesca.

"Quello che tu avevi raccontato su di te, erano tutte falsità", aggiunge la conduttrice facendo riferimento alle dichiarazioni di Francesca riguardo la sua situazione sentimentale, "Mi dici che sono falsa e che non mi racconto? Da che pulpito. Tu ti sei raccontata dicendo una marea di bugie. Quello che avevi raccontato era falso perché volevi proteggere qualcuno".

Francesca Manzini non accetta le parole della vip e attacca: "Non ti faccio parlare della mia vita privata. Io mi sono messa a nudo, ho solo protetto una persona". "Io amo la Francesca divertente, artistica e ironica, ma rimango delusa quando vedo una Francesca che attacca su qualcosa che non ha fondamento", aggiunge Adriana, "Io non ho detto una bugia. Io ho consigliato a Francesca: se tu non vuoi raccontare le tue cose private, non aprire il discorso".

Anche Alessandra Mussolini critica duramente Adriana: "Io penso che Antonella abbia una grande amicizia verso Adriana. Non so se Adriana è veramente sincera anche nei confronti di Antonella. Ha sempre paura di parlare".

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