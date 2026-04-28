Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini confessa di essere innamorata di una persona che si trova fuori dalla Casa. La rivelazione arriva dopo una conversazione privata con Raimondo Todaro, al quale aveva precedentemente chiesto sostegno su insicurezze sentimentali. L'uomo aveva però giudicato negativamente la scelta dell'inquilina di mantenere completamente nascosto questo rapporto.
"Ho gestito malissimo la tutela dell'identità di quella persona", ammette Francesca. "È la persona che amo, mi manca molto". La donna spiega le sue motivazioni: "Sono stata presa dal panico per aver detto: sì, sono innamorata. Posso solo sperare che lei mi stia aspettando. Scusami Raimondo se non ti ho parlato subito".
Ilary Blasi le chiede: "Se Raimondo ci fosse stato e avesse avuto un interesse per te?". Francesca risponde: "Gli avrei detto di no. Ora che ho detto che ho ammesso che amo una persona fuori, spero che capiate che tra me e Raimondo c'è solo amicizia".
Non tutti i concorrenti accettano la spiegazione. Alessandra Mussolini critica la rapidità con cui Raimondo avrebbe perdonato Francesca per non averlo messo al corrente della situazione. Il ballerino difende la propria posizione, dicendo: "Non capisco perché questa amicizia dia così tanto fastidio".