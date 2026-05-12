Martedì 12 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
Francesca Manzini, l'unica concorrente che non può diventare la terza finalista, è stata criticata dagli altri inquilini negli ultimi giorni.
L'imitatrice spiega agli altri concorrenti che aveva provato dell'ansia per un bacio con Raul Dumitras, pensando al suo fidanzato fuori dalla Casa: “Io sono stata presa dal mio stato ansioso. Mi ero un po’ preoccupata. Non ho fatto nulla di male. Se uno dice per favore non riparlatene, tu non lo fai. Loro hanno caricato ancora di più. La risposta giusta era non ne parliamo più”.
Ilary Blasi annuncia il primo risultato del televoto per diventare il terzo finalista del reality. Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination e vengono chiamati nella Nuvola.
Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro sono ancora in corsa per diventare il terzo finalista.
Nel localino del GF Vip, Antonella Elia riceve l'affettuoso abbraccio del suo amica Vera Gemma.
L'attrice entra nella Casa per dare il suo supporto alla prima finalista del GF Vip: "Tu sei bellissima, dentro e fuori. Io sono qui per dirti un po' di cose. Sei meravigliosa, non devi avere paura di quella parte un po’ amara di te. Io faccio parte degli amici che ti vogliono bene. La parte cupa di te ti ha reso la donna meravigliosa che sei. Sei un esempio per me da sempre".
Dopo l'esibizione di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia sulle note di Occhi di gatto, è il turno di Francesca Manzini nella battaglia dei talenti.
Francesca Manzini balla e canta in solitaria omaggiando Lady Gaga: la vip canta il brano Million Reasons e balla sulla canzone Born This Way.
Nel localino, Alessandra Mussolini ripercorre la storia della sua famiglia matriarcale e il rapporto complicato tra sua mamma e sua nonna Romilda.
Anche Alessandra Mussolini, seconda finalista del GF Vip, riceve una dolce sorpresa: nel giardino della Casa, la vip rivede la sua cagnolina e la nuora Caterina, la fidanzata del figlio Romano.
Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo raggiungono lo studio del reality per scoprire chi di loro è il terzo finalista di questa edizione.
Ilary Blasi annuncia che ad aggiudicarsi un posto in finale è Lucia Ilardo.
Alla fine della puntata di martedì 12 maggio, tutti i vip votano in maniera palese. Ilary Blasi spiega ai concorrenti che il prossimo televoto decreterà il quarto finalista del GF Vip. I vip devono scegliere chi, secondo loro, merita di andare in finale.
Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il quarto finalista?