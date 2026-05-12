Martedì 12 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Federica Manzini contro tutti

Francesca Manzini, l'unica concorrente che non può diventare la terza finalista, è stata criticata dagli altri inquilini negli ultimi giorni.

L'imitatrice spiega agli altri concorrenti che aveva provato dell'ansia per un bacio con Raul Dumitras, pensando al suo fidanzato fuori dalla Casa: “Io sono stata presa dal mio stato ansioso. Mi ero un po’ preoccupata. Non ho fatto nulla di male. Se uno dice per favore non riparlatene, tu non lo fai. Loro hanno caricato ancora di più. La risposta giusta era non ne parliamo più”.

GF Vip, il primo verdetto del televoto

Ilary Blasi annuncia il primo risultato del televoto per diventare il terzo finalista del reality. Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination e vengono chiamati nella Nuvola.

Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro sono ancora in corsa per diventare il terzo finalista.