Durante la puntata di martedì 12 maggio, la prima finalista di quest'edizione del reality riceve l'emozionante sorpresa della sua amica Vera Gemma . "Che gioia vederti. Sei già emozionata. Vieni, abbracciami! Che bella che sei", dichiara Antonella Elia mentre abbraccia l'amica.

Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip , Antonella Elia ha raccontato la sua difficile infanzia e i grandi dolori che ha affrontato: "Mia mamma è morta quando aveva un anno e mezzo e mio papà è morto in un incidente stradale quando avevo 14 anni. I miei amici sono la mia famiglia e ho una famiglia gigantesca ".

Vera Gemma vuole far sentire tutto il suo amore e il suo sostegno alla vip: "Anche tu sei bellissima, dentro e fuori. Io sono qui per dirti un po’ di cose. Sei meravigliosa, non devi avere paura di quella parte un po’ amara di te. Io faccio parte degli amici che ti vogliono bene. La parte cupa di te ti ha reso la donna meravigliosa che sei. Sei un esempio per me da sempre".

"Abbiamo delle mancanze che ci accomunano, come i genitori che abbiamo perso tutti e due. Sei un esempio di forza e dignità", aggiunge l'attrice.

Ilary Blasi chiede ad Antonella Elia di raccontarle il suo rapporto con Vera: "Lei mi affascina completamente, lei è trasversale. Mi prende sempre in giro quando siamo insieme. Siamo state a Los Angeles insieme". "Sognavamo di diventare attrici, ma poi ci perdevamo in lezioni e feste improbabili", spiega Vera Gemma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE